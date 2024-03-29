زلزال بقوة 5,7 في البحر الأيوني قبالة اليونان



سجّل زلزال بقوة 5,7 درجات في البحر الجمعة قبالة جزر ستروفاديا الصغيرة في البحر الأيوني في غرب اليونان على ما أفاد المرصد الأورو-متوسطي من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار وفق وسائل الاعلام.



وقال عالم الزلازل يراسيموس بابادوبولوس للتلفزيون اليوناني العام "إي أر تي"، "سجلت الهزة عند الساعة 09,12 بالتوقيت المحلي (الساعة 07,12 ت غ) على عمق 20 كيلومترا في منطقة تكثر فيها الزلازل".



وتلت الزلزال هزتان بقوة 2,9 و4,5 درجات تواليا بحسب بابادوبولوس.