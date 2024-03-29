أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار في إطار برنامج مع البنك الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم، أن أوكرانيا تلقت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تمويل مع البنك الدولي.



وكتب شميهال على منصة إكس: "984 مليون دولار تأتي من اليابان و516 مليون دولار من المملكة المتحدة. وستغطي الأموال الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية وجهود إعادة الإعمار".