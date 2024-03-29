روسيا: العقوبات الدولية على كوريا الشمالية "لم تساعد" على تحسين الأمن الإقليمي

رأت روسيا اليوم، أن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تمثل عقبة أمام تعزيز الحوار والسلام في شبه الجزيرة، معتبرة أنها لم تساعد على تحسين الأمن الإقليمي.



وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان: "على مر السنين لم تساعد التدابير التقييدية الدولية على تحسين الوضع الأمني في المنطقة".



وقالت: "بل بالعكس، ففي غياب آليات لمراجعة تدابير العقوبات بطريقة مخففة، تبقى هذه الأداة مصدر إزعاج خطرا يعوق بناء الثقة والحوار السياسي".



واستخدمت روسيا الخميس الفيتو خلال التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يجدد تفويض لجنة مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ البالستية المحظورَين.



ودافع الكرملين الجمعة عن التصويت بالفيتو. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي إن "هذا الموقف يتماشى أكثر مع مصالحنا".



وزار رئيس الاستخبارات الروسية كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الأسبوع لمناقشة التعاون الأمني.



وتربط موسكو وبيونغ يانغ علاقات تاريخية تعززت منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.