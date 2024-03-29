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ألكسندر نوفاك: روسيا ستخفض إنتاج النفط في الربع الثاني للحاق بدول أوبك+ الأخرى
أخبار دولية
2024-03-29 | 08:53
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ألكسندر نوفاك: روسيا ستخفض إنتاج النفط في الربع الثاني للحاق بدول أوبك+ الأخرى
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط وليس الصادرات في الربع الثاني من أجل تقاسم تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع دول أخرى أعضاء في أوبك+.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل أخرى يوميا في الربع الثاني بالتنسيق مع بعض الدول في أوبك+.
وقال نوفاك للصحفيين إن شركات النفط الروسية ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع حصتها في إجمالي إنتاج البلاد من النفط.
وتخطط روسيا لتقليل تخفيضات الصادرات تدريجيا، إذ ستبدأ خفضا إضافيا للإنتاج في نيسان بمقدار 350 ألف برميل يوميا، مع خفض الصادرات بمقدار 121 ألف برميل يوميا. وفي أيار، سيكون الخفض الإضافي في الإنتاج 400 ألف برميل يوميا وخفض الصادرات 71 ألف برميل يوميا. وفي حزيران، ستكون جميع التخفيضات الإضافية من إنتاج النفط.
أخبار دولية
ألكسندر نوفاك
روسيا
إنتاج
النفط
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