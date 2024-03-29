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الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
أخبار دولية
2024-03-29 | 08:56
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الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
استأنفت شركة الخطوط الجوية التركية الوطنية رحلاتها إلى ليبيا بعد انقطاعها منذ عقد من الزمن، حسبما أفاد متحدث باسمها وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال المتحدث إنّ أول رحلة تربط اسطبنول بطرابلس اقلعت الخميس، وستتبعها رحلات أخرى إلى مصراتة وبنغازي بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة بلال إكشي الذي كان في الرحلة إلى مطار معيتيقية في طرابلس، إلى "العلاقات التاريخية" بين البلدين.
وشدّد إكشي في بيان على رغبة الشركة في تطوير العلاقات مع إفريقيا حيث توفّر رحلات إلى 62 وجهة فيها.
وقال: "نعتقد أنّ السياحة والتجارة ستستمرّان في النمو على المديين المتوسط والطويل في ظلّ تطوّر الاستثمار الصناعي".
وباتت الخطوط الجوية التركية واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم وتصل إلى 346 وجهة في 130 دولة.
ويأتي ذلك فيما تكافح ليبيا التي تملك احتياطيات النفط الأكثر وفرة في إفريقيا، للتعافي من سنوات الحرب التي أعقبت الإطاحة بنظام معمّر القذافي ومقتله في العام 2011.
ومنذ سقوط نظام القذافي، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
ولطالما دعمت تركيا حكومة طرابلس، غير أنّ وزير الخارجية هاكان فيدان أعلن الشهر الماضي إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي.
أخبار دولية
تركيا
ليبيا
الخطوط الجوية التركية
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