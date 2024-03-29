نتانياهو يوافق على جولة جديدة من محادثات الهدنة

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفدين إلى مصر وقطر، حيث يسعى مفاوضون من أجل إطلاق الرهائن الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.



وفي السياق، تحدث نتنياهو مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين، شين بيت والموساد، و"وافق على أن يتوجه وفدان نيابة عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة" مع تفويض للمضي قدما في المفاوضات.