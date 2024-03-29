صندوق النقد الدولي: النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام

أعلن صندوق النقد الدولي أن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التضخم لا يزال مصدرا للقلق.



واشار الصندوق في بيان أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمئة في عام 2023، متوقعا أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في 2024 عند 3.8% مدعوما بأمور من بينها الإنفاق المالي الكبير.



وشدد صندوق النفد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى المتوسط تتوقف على جهود تنويع الاقتصاد والقدرة على جذب استثمارات من القطاع الخاص.