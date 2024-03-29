تنظيم الدولة الإسلامية يقر باعتقال أربعة من عناصره نفذوا هجوم موسكو

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم، اعتقال أربعة من عناصره في روسيا بعد مهاجمتهم قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو على وقع اتهامات روسية متكررة تتحدث عن صلة بين أوكرانيا ومنفذي الهجوم الدامي.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع في قاعة "كروكوس سيتي هول" والذي خلف 143 قتيلا، لكن المسؤولين الروس يؤكدون على وجود صلة بأوكرانيا. ومن جانبها تنفي كييف أي تورط لها في الهجوم.



وقال تنظيم الدولة الاسلامية في العدد الأخير من مجلته الأسبوعية "النبأ" الذي صدر الخميس ونُشر الجمعة عبر تطبيق تلغرام ان الهجوم نفذه "أربعة انغماسيين من جنود الخلافة".



وأكدت المجلة أن في أعقاب الهجوم انطلقت "عملية مطاردة" شاركت فيها قوات برية وجوية وانتهت بمحاصرة المهاجمين في إحدى الغابات.



وهاجم مسلحون قاعة الحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية في 22 آذار، وأطلقوا النار على المتفرجين وأشعلوا حريقا هائلا. وأدى هذا الهجوم، وهو الأكثر دموية في روسيا خلال العشرين عاما الماضية، إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة 360 آخرين، بينهم أطفال.



وأعلنت السلطات في وقت سابق اعتقال 12 شخصا، من بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم. ووجهت اتهامات إلى ثمانية منهم وتم حبسهم احتياطيا.



وأكدت لجنة التحقيق الروسية الخميس أن منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" كانت لهم "صلات بالقوميين الأوكرانيين" وتلقوا "مبالغ كبيرة" من أوكرانيا.



وقال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ان أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية "سهلت" الهجوم.



ووفقا للرئيس فلاديمير بوتين، اعتُقل المهاجمون الأربعة المشتبه بهم في منطقة بريانسك الروسية أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا، حيث تم إعداد "نافذة" تسمح لهم بعبور الحدود على الجانب الأوكراني.



وتنفي أوكرانيا بشدة أي تورط لها في هذه المذبحة، وتتهم موسكو بالسعي لـ"توجيه أصابع الاتهام" إليها. وقالت الولايات المتحدة إنها حذرت روسيا في آذار من احتمال وقوع هجوم إرهابي يستهدف تجمعات كبيرة في موسكو.