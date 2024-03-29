مسؤول أميركي: المجاعة "محتملة جدا" في بعض مناطق شمال غزة

أوضح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية لرويترز اليوم، أن المجاعة تمثل خطرا ووجودها "محتمل جدا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة، وأن ندرة الشاحنات تمثل عقبة رئيسية أمام تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية في القطاع المكتظ بالسكان والواقع تحت الحصار الإسرائيلي.



وقال المسؤول الكبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: "يمكننا القول بثقة إن المجاعة تشكل خطرا كبيرا في الجنوب والوسط لكنها غير موجودة، غير أنها في الشمال تشكل خطرا ومن المحتمل جدا أن تكون موجودة في بعض المناطق على الأقل، وهو ما يفسر الإلحاح الذي يتعين علينا به نقل البضائع والأغذية على نطاق واسع إلى الشمال".