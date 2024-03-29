الإمارات تشير لاهتمام باستثمارات الطاقة النووية الأوروبية

أعلنت ثلاثة مصادر مطلعة أن الإمارات تواصلت مع دول أوروبية منها بريطانيا لتقييم مدى اهتمام تلك الدول باستثمار الإمارات في البنى التحتية للطاقة النووية بها.



وقالت المصادر إن الإمارات في إطار تواصلها بحثت فكرة أن تصبح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مستثمرا صغيرا في أصول الطاقة النووية الأوروبية.



وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأن المحادثات سرية.