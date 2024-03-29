محكمة في موسكو تأمر باحتجاز مشتبه به تاسع في الهجوم على حفل موسيقي

أفادت محكمة منطقة باسماني في موسكو على تيليغرام، بأنها قضت اليوم باحتجاز لطف الله نزريماد وهو المشتبه به التاسع في الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية الأسبوع الماضي حتى 22 أيار في انتظار محاكمته.