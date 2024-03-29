روسيا تندد بضربات إسرائيلية في سوريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تندد بالضربات الإسرائيلية على سوريا وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة دمشق.



وقالت زاخاروفا إن هذه الأفعال "تنبئ بعواقب شديدة الخطورة" في ضوء التصعيد الحاد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.