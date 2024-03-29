غالانت: سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت أننا "سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد".



وشدد غالانت إلى أنهم "سيوسعون المعركة ويزيدون من وتيرة الهجمات في الشمال".



ولفت إلى أننا "نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله".