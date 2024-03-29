كتائب القسام تنشر تصميماً لأسير إسرائيلي قتيل (فيديو)

نشرت كتائب القسام تصميمًا وصورةً تُظهر ما وصفته بأنه أسيرٌ إسرائيلي قتيل في انفاقٍ مدمَرة وفوقَه عبارة: "كنت أشاهد تظاهراتكم التي تطالب بالإفراجِ عني وكان لديَ أمل"، الى جانب عبارة لأهالي الاسرى، فيها أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الاسرائيلي قتلا الاسرى.