الإمارات ترحّل تاجر مخدّرات بلجيكا إلى بلاده

رحّلت سلطات إمارة دبي أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين في بلجيكا، بحسب وزارة العدل البلجيكية.



والمطلوب هو نور الدين الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، وأحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، ومطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالإتجار بالكوكايين.



وكانت سلطات إماراتية أوقفت الرجل البالغ 36 عاما في العام 2020 في دبي بطلب من بلجيكا، لكنها عادت وأخلت سبيله.



وفي العام الماضي أوقف مجددا.



وتقدّم بطعن قضائي في قرار ترحيله لكن محكمة إماراتية عليا صادقت على القرار مطلع آذار.



وأفادت قناة "في ار تي" البلجيكية بأن المشتبه به المعروف باسم "نور الدين الكبير" تم ترحيله بطائرة استأجرتها خصيصا السلطات البلجيكية ومن المتوقّع أن تحطّ في بروكسل ليل الجمعة.



وأوضحت النيابة العامة في أنتويرب في تصريح لوكالة فرانس برس أن القضايا الثلاث المطلوب فيها الحجيوي تشمل "توريدا ضخما" للكوكايين إلى أوروبا.