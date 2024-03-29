أوكرانيا والهند تتفقان على تعزيز علاقتهما

اتفقت أوكرانيا والهند على "تعزيز علاقاتهما" خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لهذا البلد الشريك لروسيا ويشتري منها ملايين من براميل النفط.



وتسعى اوكرانيا التي تواجه صعوبات ولا سيما بسبب عرقلة المساعدات الأميركية، ومع الضغوط العسكرية من روسيا التي قامت بغزو أراضيها في شباط 2022، إلى حمل الدولة التي لها وزنها على الساحة الدولية لعقد قمة عالمية حول خطة سلام تنص على انسحاب القوات الروسية.



وكتب وزير الخارجية الهندي س. جايشنكار على شبكات التواصل الاجتماعي في ختام المحادثات أنها "أكدت نيتنا تعزيز العلاقات مع كييف".



وقال: "هدفنا الفوري هو العودة إلى مستويات التجارة السابقة".



من جهته، أعلن الوزير الأوكراني أن اللقاء أتاح "الاتفاق على إعادة مستوى التعاون بين البلدين الذي كان قائما قبل الحرب الواسعة التي شنتها روسيا وايجاد مشاريع واعدة جديدة لرفع العلاقات الى مستوى أعلى".