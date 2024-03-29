الولايات المتحدة تعتمد المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أعطت في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى مع إبدائها علنا مخاوفه حيال هجوم عسكري متوقع في رفح.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم.كيه 84 ألفي رطل و500 قنبلة إم.كيه82 خمسئة رطل.