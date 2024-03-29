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الصين تدعم الانتخابات في فنزويلا وتنتقد "التدخل الخارجي" في شؤونها
أخبار دولية
2024-03-29 | 15:40
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الصين تدعم الانتخابات في فنزويلا وتنتقد "التدخل الخارجي" في شؤونها
دعمت الصين حليفها النظام الفنزويلي في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز والتي انتقدتها المعارضة وواشنطن، ونددت "بالتدخل الخارجي" في شؤون فنزويلا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي: "نحن نحترم استقلال فنزويلا الوطني وسيادتها، وندعم فنزويلا في إجراء الانتخابات وفقا لدستورها وقوانينها، ونعارض أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية". ودعا المجتمع الدولي إلى "أداء دور إيجابي وبناء".
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن "قبول المجلس الانتخابي الوطني مرشحي المعارضة الذين يشعر الرئيس نيكولاس مادورو وممثلوه بالارتياح تجاههم فقط، يتعارض مع انتخابات تنافسية وجامعة".
وقال ميلر: "يجب أن يسمحوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مشددا على أن موقف الحكومة الفنزويلية سيكون له "تداعيات"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها لستة أشهر ومن المقرر استئنافها في نيسان.
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