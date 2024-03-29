أميركا تعلن قيودا جديدة على التأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين سوريين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين "ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

