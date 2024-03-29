المجلس الدستوري السنغالي يعلن باسيرو ديوماي فاي رئيسا منتخبا

فاز المعارض السنغالي باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 آذار، بعدما حصد 54,28% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدما بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم أمادو با (35,79%)، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري الجمعة.



وجاء في قرار المجلس الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس": "انتخب باسيرو ديوماي دياخار فاي رئيسا لجمهورية السنغال"، مؤكدا الأرقام الأولية التي أعلنتها اللجنة الوطنية لفرز الأصوات الأربعاء. وأكد المجلس أنه "لم يتلق أي طعن" من المرشحين الـ19.