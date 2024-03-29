الخزانة الأميركية تردّ على مزاعم بأنها خفّفت عقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية

ردّت وزارة الخزانة الأميركية على معلومات تفيد بأنها خفّفت عقوبات مفروضة على مستوطنين في الضفة الغربية بعد ضغوط مارسها وزير المال الإسرائيلي.



وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على سبعة مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين زراعيتين استيطانيتين في الضفة الغربية ردا على تصاعد العنف، وجمّدت أصولهم ومنعتهم من إجراء تعاملات مالية مع المصارف والأفراد الأميركيين.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليومية الإسرائيلية المتحدثة باللغة العبرية والواسعة الانتشار، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خفّفت "بشكل كبير" عقوباتها ضد هؤلاء الأفراد بعد ضغوط من وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.