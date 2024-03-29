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البابا فرنسيس يلغي مشاركته في مراسم درب الصليب في اللحظة الأخيرة

أخبار دولية
2024-03-29 | 16:44
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البابا فرنسيس يلغي مشاركته في مراسم درب الصليب في اللحظة الأخيرة
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البابا فرنسيس يلغي مشاركته في مراسم درب الصليب في اللحظة الأخيرة

ألغى البابا فرنسيس في اللحظة الأخيرة الجمعة مشاركته في مراسم درب الصليب التي تقام في مسرح الكولوسيوم في روما، على خلفية قلق مستمر حيال وضعه الصحي.
     
وقال الفاتيكان في بيان: "بهدف الحفاظ على صحته تمهيدا لأمسية الغد وقداس الفصح الأحد، سيتابع البابا فرنسيس هذا المساء درب الصليب في الكولوسيوم من مقره في دير القديسة مارتا".
     

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