الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة.



وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".