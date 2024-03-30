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رئيس وزراء بولندا يحذر من أن أوروبا دخلت "حقبة ما قبل الحرب"
أخبار دولية
2024-03-30 | 00:40
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رئيس وزراء بولندا يحذر من أن أوروبا دخلت "حقبة ما قبل الحرب"
حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من التهديد الذي يفرضه النزاع في أوكرانيا على أوروبا، قائلا إنه للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخل القارة "حقبة ما قبل الحرب".
وقال توسك في مقابلة الجمعة مع شبكة "لينا" الإعلامية التي تضم أكبر تحالف للصحف الأوروبية "لم تعد الحرب مفهوما من الماضي. إنها حقيقة، وقد بدأت منذ أكثر من عامين. والأمر الأكثر إثارة للقلق حاليا هو أن أي سيناريو ممكن الحدوث. لم نشهد وضعا كهذا منذ عام 1945".
وأضاف "أعلم أن الأمر يبدو مدمرا، خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا أن نعتاد على حقيقة أن حقبة جديدة قد بدأت: حقبة ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ، فالأمر يصبح أكثر وضوحا كل يوم".
أخبار دولية
وزراء
بولندا
أوروبا
"حقبة
الحرب"
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