زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو المجتمع الدولي للضغط على كراكاس بشأن الانتخابات

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الجمعة المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للسماح للمرشحة التي اختارها ائتلافها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز.



ووجهت السياسية البالغة 56 عاما الشكر لكولومبيا والبرازيل لانضمامهما إلى الولايات المتحدة وفرنسا، رغم تحالفهما التقليدي مع كراكاس، في التعبير عن القلق بشأن استبعاد المرشحة كورينا يوريس.



وكتبت ماتشادو على منصة اكس "إنهم يؤكدون مجددا على أن كفاحنا عادل وديموقراطي".



وأضافت "أدعو الزعماء الديموقراطيين في العالم للانضمام إلى الجهود التي يبذلها رؤساء وحكومات في مطالبة نظام مادورو بالسماح بتسجيل كورينا يوريس كمرشحة في الانتخابات الرئاسية".