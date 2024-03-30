الشرطة البريطانية تحقق في حادث طعن صحافي في مؤسسة متحدثة بالفارسية

أعلنت شرطة لندن أن ضباط مكافحة الإرهاب يحققون في حادث طعن تعرض له الجمعة صحافي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية إيرانية مستقلة تتخذ من بريطانيا مقرا، وذلك في أعقاب تهديدات سابقة من إيران ضد معارضين لها في المملكة المتحدة.



وأفادت شرطة العاصمة البريطانية أنه تم العثور على الضحية، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، في ويمبلدون جنوب غرب العاصمة البريطانية مصابا بجروح في ساقه جراء اعتداء.



وقالت إنه نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة ولا يوجد خطر على حياته.



وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الاعتداء غير واضح حتى الآن، لكن المحققين ينظرون في كافة الاحتمالات، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار "وظيفة الضحية كصحافي في منظمة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية مقرها في المملكة المتحدة".



وأشارت إلى "تهديدات عدة وُجهت لهذه المجموعة من الصحافيين في الآونة الأخيرة".

