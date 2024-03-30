حماس والجهاد الإسلامي: نجاح أيّ مفاوضات يعتمد على أمور عدة

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنّ نجاحَ أيّ مفاوضات يعتمد على وقف العدوان الاسرائيلي وانسحاب اسرائيل من قطاع غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات تزامناً مع تبادلٍ للأسرى.



وأعلنت حماس أنّ لقاءً،جمع وفداً من الحركة، برئاسة رئيس مكتبِها السياسي، إسماعيل هنية، وآخر من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة أمينِها العام زياد نخالة، في طهران.



ودعت الحركتان إلى توسيعِ رُقعة التحدي للاحتلال عبر كل الوسائل المشروعة، وإظهارِ حالة الغضب من جراء ما يقومُ به من مجازر يومية وعدوانٍ على الشعبِ الفلسطيني.