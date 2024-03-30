صحافي إيراني يتعرض للطعنِ بالسكاكين في لندن

تعرض صحافي إيراني يعملُ في مؤسسة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية في لندن للطعنِ بالسكاكين وسط مخاوف من أن يكونَ استهدافُه بسبب وظيفتِه.وقالت الشرطة البريطانية، إن الصحافي بوريا زراتي، وهو في الثلاثينياتِ من عمره، تعرضَ للهجومِ في Wimbledon ، جنوب غرب لندن، وأُصيبَ في ساقِه.ويقدم زراتي برنامجا على شبكة الأخبار التلفزيونية الناطقة بالفارسية "إيران إنترناشونال" والتي تنتقدُ الحكومةَ الإيرانية.