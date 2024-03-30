إصابات بحادث اصطدام سفينة سياحية بلغارية بجدار خرساني

أصيب 11 شخصا عندما اصطدمت سفينة سياحية بلغارية بجدار خرساني في ممر على نهر الدانوب في بلدة بشمال النمسا الليلة

الماضية، بحسب الشرطة.



وذكر متحدث باسم الشرطة في بلدة إيفردينج القريبة أن نحو 160 راكبا كانوا على متن السفينة المتجهة من بافاريا في ألمانيا إلى مدينة لينتس النمساوية.



وأوضح المتحدث أن المصابين الأحد عشر نقلوا إلى المستشفى وتمكنت السفينة من مواصلة رحلتها بعد الحادث، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد مدى خطورة الإصابات.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ستة آخرين أصيبوا بجروح أقل خطورة لم تتطلب العلاج في المستشفى.