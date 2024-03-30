تحرير سفينة صيد إيرانية مختطفة من أيدي قراصنة مسلحين في بحر العرب

حرّرت البحرية الهندية سفينة صيد إيرانية مختطفة من أيدي تسعة قراصنة مسلحين في بحر العرب، وأنقذت أفراد الطاقم من دون أن يلحق بهم أذى.



وكانت سفينة الصيد "الكامبر 786" في موقع جنوب غربي جزيرة سقطرى اليمنية في 28 آذار عندما ورد أن قراصنة اعتلوها، وفقا لبيان صادر عن البحرية.



أوضحت البحرية أنها اعترضت السفينة باستخدام سفينتين لتبدأ إجراءات مكثفة استمرت أكثر من 12 ساعة أجبرت القراصنة على

الاستسلام.



وأكدت أن الطاقم المكون من 23 باكستانيا بخير.



وقالت البحرية الهندية في بيان: "تقوم فرق متخصصة تابعة للبحرية الهندية حاليا بعمليات فحص شاملة والتحقق من صلاحية سفينة الصيد للإبحار من أجل مرافقتها إلى منطقة آمنة لاستئناف أنشطة الصيد العادية".