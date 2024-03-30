روسيا تنقل 5000 طفل من بيلغورود بعد هجمات كييف

أُجلي خمسة آلاف طفل من منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا بعد أسابيع من القصف الأوكراني الدامي، وفق ما أعلن حاكم المنطقة السبت.



وأعلنت السلطات الإقليمية الأسبوع الماضي بأنه سيتم نقل 9000 قاصر إلى مناطق أخرى بعدما أسفرت موجة قصف عبر الحدود وضربات بمسيّرات عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين.



وقال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف "خمسة آلاف من أطفالنا باتوا خارج المنطقة. وصل بالأمس 1300 طفل إلى سان بطرسبرغ وبريانسك وماخاشكالا".



وأضاف أن لأطفال الباقين في المنطقة والذين يقيمون في بلديات قريبة من الحدود، بما فيها عاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم بيلغورود، سيتحوّلون إلى التعلم عن بعد الشهر المقبل.