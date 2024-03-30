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من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
أخبار دولية
2024-03-30 | 07:16
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من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
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من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
في بلدة شفا عَمرو، بدأَ للمرةِ الأولى السماحَ بتنظيمِ تظاهراتٍ، حيث عبّرَ عددٌ من الفلسطينيينَ عن تضامنِهم مع غَزّة مطالبينَ بوقفِ الحربِ فوراً، مؤكدين انّه لا يمكنُ لإنسانيتِنا المشتركةِ أن تقبلَ المذابحَ في غزة.
أخبار دولية
عَمرو..تظاهرات
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