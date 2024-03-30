مداهمة منزل الرئيسة دينا بولوراتي في البيرو في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد

داهمت الشرطة في البيرو منزل الرئيسة دينا بولوراتي في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها.



وشارك نحو 40 عنصراً في عملية الدهم بحثاً عن ساعات من ماركة روليكس لم تُصرّح عنها بولوراتي.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقاً يطال بولوراتي عقب تقرير صحافي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصَح عنها في السجلات الرسمية.