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مقتل خمسة أشخاص خلال توزيع مساعدات في غزة
أخبار دولية
2024-03-30 | 08:01
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مقتل خمسة أشخاص خلال توزيع مساعدات في غزة
قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات فجر السبت في شمال قطاع غزة.
ووقع الحادث، بحسب الهلال الأحمر، بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول نحو 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.
وكشف الهلال الأحمر أن ثلاثة من القتلى الخمسة الذين سقطوا في ساعة مبكرة السبت، قضوا جراء إطلاق نار.
وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضا فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.
أما الجيش الإسرائيلي، فأفاد وكالة فرانس برس بأن "ليس لديه بلاغ عن الحادثة المذكورة".
أخبار دولية
غزة
توزيع مساعدات
الجيش الاسرائيلي
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