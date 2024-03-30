الجيش الإسرائيليّ قتل فتى فلسطينيًا

قتل الجيش الإسرائيليّ فتى فلسطينيًا، يبلغ من العمر 13 عامًا، بالرصاص، خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

واندلعت مواجهات مع الجيش، في بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين، خلال مداهمة عسكرية هناك قبل الفجر، على ما أفاد تقرير الوكالة.

وقال الجيش الإسرائيليّ إنّ عددًا من المسلحين الفلسطينيين أطلقوا النار على جنوده الذين ردوا بإطلاق النار.

وذكر الجيش في وقت لاحق أنه تلقى تقريرًا عن مقتل أحد القصر الفلسطينيين.

وأوضح في بيان لرويترز أنّ ملابسات الواقعة قيد المراجعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فواز حماد مدير مستشفى الرازي في جنين أكد مقتل الفتى.