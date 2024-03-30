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قتلى في قصف روسيّ على شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2024-03-30 | 10:28
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قتلى في قصف روسيّ على شرق أوكرانيا
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قتلى في قصف روسيّ على شرق أوكرانيا

أسفر قصف روسيّ عن مقتل شخصين مسنّين في بلدة كراسنوغوريفكا، وفق ما أعلنت أوكرانيا.

 

 وحضّت المدنيين الذين ما زالوا يقطنون المنطقة على المغادرة.

          

وقال المسؤول عن إقليم دونيتسك فاديم فيلاشكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّ البلدة كانت تحت نيران العدو خلال الليل وصباحا. قتلت امرأة تبلغ 70 عاما ورجل يبلغ 73 عامًا.

     

وأفاد بأنّ كراسنوغوريفكا على خط الجبهة منذ عشر سنوات وما زالت من بين الأماكن الأكثر خطورة في البلاد. لا تعرّضوا أنفسكم إلى خطر مميت أخلوا المكان.

     

وتحدّثت القوات الأوكرانية عن معارك "صعبة" على الجبهة الشرقية في الشهور الأخيرة في ظل نقص الذخيرة، وشنت روسيا ضربات جوية متواصلة.

     

وتتفوّق موسكو عسكريا بواقع ست مرّات على كييف على خط الجبهة، ما يلحق بالجانب الأوكراني خسائر في الجنود والمواقع، وفق ما أعلن الجمعة القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي الذي عُيّن أخيرًا


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