سفراء عدد من الدول الأجنبية شاركوا في مراسم حدادًا على ضحايا موسكو

أكّدت إدارة المراسم في وزارة الخارجية الروسية أنّ سفراء عدد من الدول الأجنبية شاركوا في مراسم أقيمت حدادًا على ضحايا الهجوم الذي وقع هذا الشهر

بقاعة للحفلات الموسيقية في القرب من موسكو.

وفتح مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي في 22 آذار الجاري في أسوأ هجوم تشهده روسيا منذ عقدين، ما أدى إلى

مقتل 144 شخصًا على الأقل.

وأوضحت الإدارة على موقعها الإلكترونيّ "في 30 مارس 2024، أقيمت مراسم لوضع الزهور على النصب التذكاري في القرب من مجمع قاعة

كروكوس سيتي.

وشارك رؤساء وموظفو أكثر من 130 بعثة دبلوماسية (ما يزيد على 250 شخصًا) في هذه المراسم.

وذكرت صحيفة كوميرسانت أنّ من بين المشاركين سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ وأفريقيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وقالت إدارة المراسم: "نحن ممتنون للغاية لممثلي السلك الدبلوماسي الموقرين لتضامنهم مع الشعب الروسي في مثل هذا الوقت العصيب".