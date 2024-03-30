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وزير الخارجية الأردني: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر

رأى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، أن من الممكن التعامل مع المجاعة في غزة خلال وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر البرية لدخول المساعدات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي في القاهرة.