بعد إحراق مطعم "كي اف سي"... توقيف 50 متظاهراً مؤيّداً لغزة في باكستان

أعلنت الشرطة اليوم، إلقاء القبض على أكثر من خمسين شخصاً في باكستان بعدما قام حشد بنهب مطعم تابع لسلسة مطاعم "كي اف سي" الأميركية وإضرام النيران فيه بينما ردّد شعارات مناهضة لإسرائيل.



وتدعم باكستان القضية الفلسطينية بشكل كبير منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.



ودعت أحزاب إسلامية إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية، كما انتقدت الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لدعمها إسرائيل.



ووقع الحادث مساء الجمعة في مدينة ميربور (شمال شرق) الواقعة في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير.



وتجمّع الحشد بعد صلاة العشاء على الطريق الرئيسي في ميربور. وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لافتة كُتب عليها "حرّروا فلسطين" بينما ردّد متظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل.



وقال قائد شرطة ميربور كمران موغال لوكالة فرانس برس إنّ حوالى 400 شخص تجمّعوا ووقعت اشتباكات عنيفة بينهم وبين الشرطة حتى وقت متأخّر من الليل.



وأضاف: "أخبرناهم أنّهم لا يستطيعون التظاهر إلّا في أماكن معيّنة. ولكن عندما بدأت أعداهم في الازدياد، توجّهوا إلى مطعم كي اف سي".



وأظهرت مقاطع فيديو أخرى من داخل المطعم واجهات زجاجية محطّمة، وأثاث مكسور ومعدّات متضرّرة. وأشعل الحشد النار بالمبنى لكنّه لم يتمكّن من إحراقه بشكل كامل.



وأعلن موغال أنّ تسعة من عناصر الشرطة أُصيبوا بجروح بسبب الحجارة التي رشقها المتظاهرون، بينما أُلقي القبض على أكثر من خمسين شخصاً.

