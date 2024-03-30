حريق هائل في مستودع ذخيرة بإندونيسيا... ولا أنباء عن سقوط قتلى

يواجه رجال الإطفاء في إندونيسيا صعوبات لإخماد حريق هائل اندلع في منشأة ذخيرة عسكرية على مشارف العاصمة جاكرتا اليوم، مما تسبب في سلسلة من الانفجارات وتصاعد سحب الدخان إلى السماء.



وأفاد المسؤول العسكري محمد حسن للصحفيين في مكان الحادث بأنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، وأن الحريق اندلع في جزء من المنشأة يستخدم لتخزين الذخيرة منتهية الصلاحية.



وقال حسن في مؤتمر صحفي قرب الموقع في مدينة بيكاسي على مشارف العاصمة: "فحصنا موقع الحادث والمناطق المحيطة، ولم يكن هناك قتلى".



وأضاف: "تحتوي الذخائر منتهية الصلاحية على مواد كيميائية قد تكون غير مستقرة... وقد يكون الاحتكاك بين هذه المواد هو ما أشعل الحريق".



وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس التلفزيونية المحلية ألسنة لهب برتقالية اللون وتصاعد سحب الدخان إلى السماء، كما أمكن سماع انفجارات مدوية على بعد عدة كيلومترات.



وجاء في تقارير صادرة عن وسائل الإعلام المحلية أن هناك فرقا من رجال الإطفاء والمسعفين بالقرب من الموقع لكن لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الحريق.



وقال أرجا ناندا أحد السكان المحليين لتلفزيون كومباس إنه سمع دوي انفجار قوي هز الأبواب والنوافذ. وأضاف أن الناس ركضوا إلى الشوارع معتقدين أنه زلزال.



وقال كريستومي سيانتوري وهو مسؤول بالجيش لقناة كومباس إن السلطات تجلي الناس من الأحياء المجاورة وإن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق، مشيرا الى أن سبب الحريق غير معروف.



وحذر السكان من لمس أي أشياء قد تكون "ألقيت" خارجا نتيجة الانفجارات.