اليونان تعتقل عضوا في عصابة جمعت 21 مليار دولار من تهريب منتجات الوقود

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم، أن السلطات ألقت القبض على عضو كبير في عصابة دولية تقوم بتهريب منتجات الوقود من أميركا اللاتينية لبيعها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم، وحققت أرباحا تقدر بأكثر من 21 مليار دولار.



وقال مسؤول بالشرطة لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم العثور على عضو العصابة في إحدى ضواحي جنوب أثينا أمس الجمعة، وهو مواطن إيطالي أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه.



وكشف أن مذكرة الاعتقال أمرت بالقبض على الرجل وتسليمه إلى فنزويلا لمحاكمته على جرائم من بينها النقل والاتجار غير المشروع بموارد ذات أهمية استراتيجية.



وأفادت الشرطة في بيان، بأن العصابة سرقت منتجات الوقود التي تم تحميلها على ناقلات نفط تابعة لها من موانئ في أميركا اللاتينية، وأغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال لتضليل وسطاء الشحن.



وأوضحت الشرطة أن المنظمة الإجرامية حققت أرباحا تزيد على 21 مليار دولار من التهريب، مما ألحق أضرارا بوسطاء الشحن وبلدانهم.