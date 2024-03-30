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الآلاف يشاركون في مسيرات السلام في ألمانيا

أخبار دولية
2024-03-30 | 12:59
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الآلاف يشاركون في مسيرات السلام في ألمانيا
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الآلاف يشاركون في مسيرات السلام في ألمانيا

شارك آلاف الأشخاص في مسيرات السلام التقليدية في عطلة عيد الفصح في ألمانيا، في خضم الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، بحسب المنظمين والشرطة.

     

وذكرت الشرطة أن أكبر تظاهرة ضمت ما يصل إلى 3500 شخص في برلين.

 

وشارك في المسيرات أيضا نحو 1500 متظاهر في شتوتغارت (جنوب غرب)، و850 في ميونيخ (جنوب) و400 في كولونيا (غرب)، بحسب المصدر نفسه.

     

وقال المتحدث باسم شبكة "التعاونية من أجل السلام" كريستيان غولا لوكالة فرانس برس إنه "راض" عن مستوى المشاركة المقارب لمستوى العام الماضي.

     

,دعا المشاركون إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 

     

ويعود تقليد مسيرات السلام في ألمانيا إلى الحرب الباردة، وقد بلغ ذروته بين أواخر ستينيات ومطلع ثمانينات القرن العشرين. وتظاهر خلال تلك الحقبة ما يصل إلى ثلاثمئة ألف شخص كل عام ضد سباق التسلح النووي.

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