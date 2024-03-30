تظاهرة جديدة في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

تظاهر آلاف الأشخاص مجدّداً اليوم في لندن، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، في تحرّك هو الحادي عشر الذي تشهده العاصمة البريطانية منذ السابع من تشرين الأول.



وقال بن جمال مدير حملة التضامن مع فلسطين (Palestine Solidarity Campaign) وأحد منظّمي التظاهرة لشبكة "سكاي نيوز": "ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري بهدف وقف ما قضت أعلى هيئة قضائية في العالم (محكمة العدل الدولية) بأنّه قد يكون إبادة جماعية".



واتهم بن جمال الحكومة البريطانية بـ"إعطاء الضوء الأخضر" لما تقوم به إسرائيل، خصوصاً عبر الاستمرار في السماح بصادرات الأسلحة، معتبراً أنّ من الضروري إجراء "تغيير أساسي في سياسة الحكومة البريطانية". وقال: "إلى أن نحصل عليه (التغيير)، سنواصل تظاهراتنا".



وشدّدت العاملة الاجتماعية السابقة سالي وورغان (65 عاماً) لفرانس برس أثناء مشاركتها في التظاهرة، على "أهمية أن يعرف الفلسطينيون أنّ الناس يدعمونهم، وأنّهم ليسوا وحدهم".



ونُظمت تظاهرة مضادة في المكان ذاته، رُفعت خلالها أعلام إسرائيل ولافتات كُتب عليها "حماس إرهابية".