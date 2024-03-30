انقطاع جديد للتيار الكهربائيّ في أربع مناطق أوكرانية

أفادت السلطات الأوكرانية عن انقطاعات طارئة جديدة في التيار الكهربائي في أربع مناطق على الأقل، وذلك غداة موجة من القصف الروسي الكثيف الذي ألحق أضراراً بالبنى التحتية للطاقة في البلاد.

وأشارت شركة الطاقة الأوكرانية "دي تي اي كي" (DTEK) في بيانات منفصلة إلى أنّ هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي جرت بأمر من الشركة الأوكرانية الموزّعة للكهرباء "أوكرينيرغو" (Ukrenergo)، وهي تشمل منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط جنوب) ودونيتسك (شرق).

ولم تحدّد "دي تي أي كي" عدد المستخدمين المتأثرين بهذه الإجراءات.

واتُخذت إجراءات مماثلة في منطقتي سومي (شمال شرق) وبولتافا (وسط)، حسبما أفادت السطات الإقليمية، من دون تحديد نطاقها الدقيق.

ونفّذت روسيا الجمعة ضربات جديدة على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما ألحق أضراراً جسيمة بثلاث محطّات للطاقة الحرارية على الأقل ودفع السلطات الأوكرانية إلى قطع الكهرباء بشكل طارئ في سبع مناطق.

وأشارت وزارة الطاقة الأوكرانية إلى أنّه تمّ وقف هذا القطع الطارئ للتيار الكهربائي في المناطق السبع المذكورة، موضحة أنّ القيود على الطاقة لا تزال سارية على 120 ألف مستخدم في خاركيف (شرق) بسبب "الأضرار الكبيرة" التي لحقت بالبنية التحتية المحلية.