مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس تستأنف غدا في القاهرة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستستأنف غدا الأحد في القاهرة، في أحدث محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد ستة أشهر تقريبا من الحرب في قطاع غزة.



وأكد مسؤول إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل سترسل وفدا إلى القاهرة غدا الأحد. لكن مسؤولا من حماس قال لرويترز إن الحركة ستنتظر أولا للاستماع إلى الوسطاء المصريين بشأن نتيجة محادثاتهم مع الجانب الإسرائيلي.