آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب السفارة الإسرائيلية مطالبين بإلغاء معاهدة السلام بين البلدين

تظاهر آلاف الأردنيين مساء السبت قرب السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.



ورفع المتظاهرون الذين ناهزت أعدادهم خمسة آلاف شخص وحملوا أعلاما أردنية وفلسطينية، لافتات كتب عليها "لا للسفارة الصهيونية على الأرض الأردنية" و"لا لسفارة للكيان على أرضك يا عمان" و"قرار الشعب إسقاط إتفاقية وادي عربة"، في إشارة إلى معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994 .



وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان على بعد حوالى كليومتر من السفارة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة، "راجع يا بلادي راجع على القدس وغزة راجع" و"بدهم نبقى شحادين ضايعين ولاجئين" و"يلي بيسأل شو بيصير غزة ماتت من الجوع" و"قالوا حماس إرهابية كل الأردن حمساوية".



كما هتفوا "تسقط تسقط إسرائيل ويسقط معاها كل عميل" و"ع الشوارع يا ثوار خلي الأرض تولع نار" و"فلسطين فلسطين إحنا فداك ليوم الدين" و"يا للعار يا للعار أرفعوا عنها الحصار".