العثور على جثث ثمانية مهاجرين صينيين على شاطئ في جنوب المكسيك

عُثر الجمعة على جثث ثمانية مهاجرين صينيين غرق قاربهم على شاطئ بجنوب المكسيك، على أحد الطرق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلن القضاء.



وقالت النيابة العامة في بيان، إن الجثث جرفتها الأمواج إلى شاطئ في ولاية واخاكا المكسيكية، موضحة أنها "لأشخاص من الصين، سبع نساء ورجل واحد".



والنيابة التي لم تذكر في البداية سوى أن المهاجرين من "أصل آسيوي"، تحدثت عن "حادث وقع أثناء سفرهم على متن قارب قبالة ساحل واخاكا".



وعثر على الجثث على شاطئ بلايا فيسنتي بسان فرانسيكسو ديل مار، الواقعة على طريق كثيرا ما يستخدمه أشخاص يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.



ويمر آلاف المهاجرين غير المسجلين، الفارين غالبا من العنف والفقر في بلدانهم، عبر المكسيك كل عام سعيا للوصول إلى الحدود الأميركية.



وتفيد المعطيات الرسمية بأن المهاجرين الذين أوقفوا العام الماضي أثناء عبورهم المكسيك ينتمون لدول من بينها الصين والهند وأوزبكستان.



وتواجه مرافق ومراكز الهجرة صعوبة في استيعاب الأعداد المتزايدة للمهاجرين، في وقت تتعرض الحكومة لضغوط متنامية من الولايات المتحدة للتصدي للمشكلة.