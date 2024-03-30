الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العثور على جثث ثمانية مهاجرين صينيين على شاطئ في جنوب المكسيك
أخبار دولية
2024-03-30 | 17:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العثور على جثث ثمانية مهاجرين صينيين على شاطئ في جنوب المكسيك
عُثر الجمعة على جثث ثمانية مهاجرين صينيين غرق قاربهم على شاطئ بجنوب المكسيك، على أحد الطرق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلن القضاء.
وقالت النيابة العامة في بيان، إن الجثث جرفتها الأمواج إلى شاطئ في ولاية واخاكا المكسيكية، موضحة أنها "لأشخاص من الصين، سبع نساء ورجل واحد".
والنيابة التي لم تذكر في البداية سوى أن المهاجرين من "أصل آسيوي"، تحدثت عن "حادث وقع أثناء سفرهم على متن قارب قبالة ساحل واخاكا".
وعثر على الجثث على شاطئ بلايا فيسنتي بسان فرانسيكسو ديل مار، الواقعة على طريق كثيرا ما يستخدمه أشخاص يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.
ويمر آلاف المهاجرين غير المسجلين، الفارين غالبا من العنف والفقر في بلدانهم، عبر المكسيك كل عام سعيا للوصول إلى الحدود الأميركية.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن المهاجرين الذين أوقفوا العام الماضي أثناء عبورهم المكسيك ينتمون لدول من بينها الصين والهند وأوزبكستان.
وتواجه مرافق ومراكز الهجرة صعوبة في استيعاب الأعداد المتزايدة للمهاجرين، في وقت تتعرض الحكومة لضغوط متنامية من الولايات المتحدة للتصدي للمشكلة.
أخبار دولية
جثث
مهاجرين صينيين
شاطئ
المكسيك
التالي
احتجاز عدد من الرهائن في بلدة هولندية
تحرير سفينة صيد إيرانية مختطفة من أيدي قراصنة مسلحين في بحر العرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-24
العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك
أخبار دولية
2024-02-24
العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك
0
فنّ
2024-03-28
"العمر مجرد رقم"...ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 على الشاطئ (صور)
فنّ
2024-03-28
"العمر مجرد رقم"...ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 على الشاطئ (صور)
0
أخبار دولية
2024-03-27
موجة حرائق بغابات المكسيك تودي بحياة 4 أشخاص
أخبار دولية
2024-03-27
موجة حرائق بغابات المكسيك تودي بحياة 4 أشخاص
0
أخبار دولية
2024-03-27
العثور على أربع جثث وفقدان ستة بعد انزلاق تربة وفيضانات في اندونيسيا
أخبار دولية
2024-03-27
العثور على أربع جثث وفقدان ستة بعد انزلاق تربة وفيضانات في اندونيسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:21
إستئناف المفاوضات في القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة
أخبار دولية
01:21
إستئناف المفاوضات في القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة
0
أخبار دولية
01:16
شركة كهرباء أوكرانية: إصلاح المحطات المتضررة من الهجمات الروسية قد يستغرق 18 شهرًا
أخبار دولية
01:16
شركة كهرباء أوكرانية: إصلاح المحطات المتضررة من الهجمات الروسية قد يستغرق 18 شهرًا
0
أخبار دولية
01:12
مقتل 7 على الأقل وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا قرب الحدود التركية
أخبار دولية
01:12
مقتل 7 على الأقل وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا قرب الحدود التركية
0
أخبار دولية
01:03
فرق الإنقاذ الأمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور
أخبار دولية
01:03
فرق الإنقاذ الأمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
0
منوعات
2024-03-29
ظاهرة غريبة وصادمة... امرأة متحولة جنسيا ترضع حفيدها بمساعدة من الخبراء: فهل نجحت التجربة؟!
منوعات
2024-03-29
ظاهرة غريبة وصادمة... امرأة متحولة جنسيا ترضع حفيدها بمساعدة من الخبراء: فهل نجحت التجربة؟!
0
منوعات
2024-03-26
أم حامل تنتظر مولودتها بسلام... ما حددته الموجات فوق الصوتية لاحقا لم يكن متوقعا! (فيديو)
منوعات
2024-03-26
أم حامل تنتظر مولودتها بسلام... ما حددته الموجات فوق الصوتية لاحقا لم يكن متوقعا! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل من إخلال في الروزنامة الزراعية لجهة استيراد البطاطا المصرية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل من إخلال في الروزنامة الزراعية لجهة استيراد البطاطا المصرية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
2
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
3
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
4
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
5
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
6
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
7
فنّ
07:02
هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بإطلالتها الرمضانيّة.. والجمهور يغازلها بكلامٍ معسول (صور)
فنّ
07:02
هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بإطلالتها الرمضانيّة.. والجمهور يغازلها بكلامٍ معسول (صور)
8
فنّ
06:35
ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر
فنّ
06:35
ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More