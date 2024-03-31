الجيش الإندونيسي يعلن إخماد حريق في مستودع ذخيرة

أعلن مسؤول عسكري أن حريقًا هائلًا في مستودع ذخيرة بالقرب من العاصمة الإندونيسية تم إخماده في وقت مبكر من اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الجيش يقوم بمسح المناطق السكنية القريبة لجمع المواد التي يحتمل أن تكون قد تطايرت أثناء الانفجارات.



واندلع الحريق أمس السبت في منشأة عسكرية للذخيرة في بوجور على مشارف جاكرتا حوالي الساعة 6:30 مساء (11:30 بتوقيت غرينتش)، ما تسبب في سلسلة من الانفجارات المدوية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء الليل. وأوضح الجيش أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو قتلى.



ولفت محمد حسن، القائد العسكري في جاكرتا، إلى أنه تم إخماد الحريق حوالي الساعة 3:45 صباح اليوم الأحد.



وقال حسن للصحفيين بالقرب من الموقع: "نحن نفحص المنطقة المحيطة بالموقع وسنقوم بتمشيط وتنظيف المواد التي تطايرت من المستودع".