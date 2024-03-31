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فرق الإنقاذ الأمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور
أخبار دولية
2024-03-31 | 01:03
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فرق الإنقاذ الأمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور
أعلن مسؤولون أميركيون أن فرق الإنقاذ عكفت على رفع أول جزء من حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور من المياه أمس السبت للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث.
وهذه هي الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة منذ انهيار الجسر الفولاذي في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء ما أدى إلى مقتل ستة من العمال.
ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر ما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو وإعاقة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.
وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي إن جزءًا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيقطع إلى قطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع تريد بوينت أتلانتيك القريب في سباروز بوينت.
وأضاف: "سيسمح لنا هذا في النهاية بفتح قناة مؤقتة ستساعدنا في إرسال المزيد من السفن إلى المياه في محيط موقع الانهيار".
وأحجم مور عن تقديم جدول زمني للانتهاء من هذا الجزء من أعمال الإزالة.
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