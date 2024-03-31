مقتل 7 على الأقل وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا قرب الحدود التركية

أعلن سكان وعمال إنقاذ أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 في انفجار سيارة في بلدة أعزاز السورية التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية.وأشاروا لرويترز إلى أن الانفجار وقع أثناء ذروة فترة التسوق المسائية بعد الإفطار.وقال ياسين شلبي الذي كان يتسوق مع أسرته قرب مكان الانفجار: "توقيته يأتي أثناء زحام شديد للمتسوقين".ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.